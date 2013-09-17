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市场报道 | 2013年 9月 17日 星期二 21:41 BJT

美国股市：开盘微涨，市场关注稍晚的美联储政策会议

路透纽约9月17日 - 美国股市周二开盘微涨，市场在关注美国联邦储备理事会(美联储/FED)稍晚将举行的政策会议。此前公布的美国消费者物价指数(CPI)数据则支持美联储缩减经济刺激政策。

道琼工业指数 上涨28.8点，或0.19%至15,523.58，标准普尔500指数 上涨2.51点，或0.15%至1,700.11；Nasdaq综合指数 上涨8.193点，或0.22%至3,726.038。(完)

(编译 李春喜; 审校 孙茉莉)
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