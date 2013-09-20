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市场报道 | 2013年 9月 20日 星期五 21:44 BJT

美国股市：开盘近持平，苹果上涨助Nasdaq指数小涨

路透纽约9月20日 - 美国股市周五开盘近持平，投资者在消化圣路易斯联储总裁布拉德的讲话。布拉德称，美联储的刺激政策最早可能从10月开始缩减。

道琼工业指数 开盘跌0.62点，报15,635.93；标准普尔500指数 上涨1.29点，或0.07%，报1,723.63点；Nasdaq综合股价指数 上涨7.17点，或0.19%，报3,796.56点。

Nasdaq小幅上涨，得益于苹果 股价上涨1.1%，因该公司开始出售最新款iPhone手机。(完)
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