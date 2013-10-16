美国股市：高开，因市场乐观预计美国将达成债务协议

标题新闻：西班牙3月消费者物价指数(CPI)终值为上涨2.3%，符合路透调查预估；2月为涨3%
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路透纽约10月16日 - 美国股市周三高开，因市场乐观的预期美国政界人士将能够在最后关头达成协议，避免债务违约，否则一旦违约将冲击市场和全球各国经济。
道琼工业指数 上升87.98点或0.58%，报15,255.99点，标准普尔500指数 上扬10.16点或0.6%至1,708.22点，Nasdaq综合股价指数 上涨23.882点或0.63%至3,817.892点。(完)
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但澳洲电讯股价一度重挫8.6%至2012年以来新低，此前竞争对手TPG Telecom Ltd在手机频谱标售中胜出，将使该公司服务覆盖范围达到80%的人口。
0640 GMT * 英镑/美元周二收在日线云区和10日移动均线上方，令走势转为上行 * 从30日移动均线拉起的升势，料推动汇价重返30日波林格区间上缘水准1.2628 * 200日移动均线构成的阻力位接近此处，在1.2633 * 1.2494/95是周二/周三高点，高于10日移动均线切入位1.2469，目前已经成为支撑 * 空头失势，停止单设在1.2615 * 英镑/美元日线图：http://reut.rs/2onLt2V (编译 高琦 审校 张明钧)