美国股市：高开，因市场乐观预计美国将达成债务协议

路透纽约10月16日 - 美国股市周三高开，因市场乐观的预期美国政界人士将能够在最后关头达成协议，避免债务违约，否则一旦违约将冲击市场和全球各国经济。

道琼工业指数 上升87.98点或0.58%，报15,255.99点，标准普尔500指数 上扬10.16点或0.6%至1,708.22点，Nasdaq综合股价指数 上涨23.882点或0.63%至3,817.892点。(完)