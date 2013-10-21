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市场报道 | 2013年 10月 21日 星期一 21:40 BJT

美国股市：开平盘，上日标普500指数收于创纪录高位

路透纽约10月21日 - 美国股市周一开盘走平，上日标准普尔500指数收于创纪录高位，本周将有大量经济数据和关键企业财报出炉。

道琼工业指数 上涨0.64点；报15,400.29点；标准普尔500指数 走高1.20点或0.07%，至1,745.70点，NASDAQ指数 上升9.17点或0.23%至3,923.45点。(完)
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