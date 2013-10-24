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市场报道 | 2013年 10月 24日 星期四 21:39 BJT

美国股市：开盘持平，投资者消化企业财报和经济数据

路透纽约10月24日 - 美国股市周四开盘几无变动，投资者消化一系列企业业绩和经济数据。

道琼工业指数 上涨22.73点或0.15%，报15,436.06点；标准普尔500指数 走高1.93点或0.11%，至1,748.31点；NASDAQ指数 增长5.83点或0.15%至3,912.90点。(完)

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