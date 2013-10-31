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市场报道 | 2013年 10月 31日 星期四 21:39 BJT

美国股市：开盘近持平，投资者关注企业业绩

路透纽约10月31日 - 美国股市周四开盘近持平，上日美国联邦储备理事会(美联储/FED)宣布维持刺激政策不变，而投资者在消化最新公布的企业业绩。

道琼工业指数 开盘跌24.27点，或0.16%至15,594.49点，标准普尔500指数 跌0.29点，或0.02%至1,763.02；Nasdaq综合指数 跌5.508点，或0.14%至3,925.112点。(完)

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