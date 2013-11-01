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市场报道 | 2013年 11月 1日 星期五 21:40 BJT

美国股市：开盘温和上涨，前两日因美联储政策疑虑下跌

路透纽约11月1日 - 美国股市周五开盘微涨，此前两日因美国联邦储备理事会(美联储/FED)政策疑虑下跌。

道琼工业指数 上涨34.07点，或0.22%至15,579.82，标准普尔500指数上涨2.89点，或0.16%至1,759.43点；Nasdaq综合指数 上涨12.525点，或0.32%至3,932.231。(完)
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