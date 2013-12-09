美国股市：开盘小涨，美联储官员讲话可能限制升幅

路透纽约12月9日 - 美国股市周一开盘小涨，受助于中国通胀数据，但今天将有多位美国联邦储备理事会(FED/)官员发表讲话，涨势可能受限。

道琼工业指数 盘初上升2.12点，或0.01%，至16,022.32点，标准普尔500指数 上升2.4点，或0.13%，至1,807.49点，Nasdaq指数 上扬9.715点，或0.24%，至4,072.236点。