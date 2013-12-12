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市场报道 | 2013年 12月 12日 星期四 22:39 BJT

美国股市：开盘基本持平，因之前公布的数据喜忧参半

路透纽约12月12日 - 美国股市周四开盘基本持平，市场消化一组喜忧参半的经济数据，其中包括上周初请失业金人口增加，但11月零售销售强于预期。

道琼工业指数 盘初跌20.56点，或0.13%，至15,822.97点，标准普尔500指数 挫1.99点，或0.11%，至1,780.23点，Nasdaq指数 小升3.471点，或0.09%，至4,007.284点。(完)
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