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市场报道 | 2013年 12月 13日 星期五 22:39 BJT

美国股市: 连跌三日后开盘小涨，美联储政策会议前市场交投谨慎

路透纽约12月13日 - 美国股市周五开盘小涨，标普500指数今日有望结束三日连跌，但在下周美国联邦储备理事会(FED/美联储)举行政策会议前，市场人士仍然保持谨慎。

道琼工业指数 盘初上升25.4点，或0.16%，至15,764.83点，标准普尔500指数 上升4.31点，或0.24%，至1,779.81点，Nasdaq指数 攀升17.037点，或0.43%，至4,015.439点。(完)
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