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市场报道 | 2013年 12月 16日 星期一 22:40 BJT

美国股市：在连跌四日后开盘上扬，因大型并购交易提振人气

路透纽约12月16日 - 美国股市周一开盘上扬，因在上周走低后，大型并购交易提振市场人气，不过投资者仍全心关注本周将举行的美国联邦储备理事会(FED/美联储)政策会议。

道琼工业指数 盘初上升87.05点，或0.55%，至15,842.41点，标准普尔500指数 上升9.06点，或0.51%，至1,784.38点，Nasdaq指数 攀升19.038点，或0.48%，至4,020.013点。(完)
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