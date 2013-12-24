美国股市：开盘持稳，圣诞节前将提前收盘

路透纽约12月24日 - 美国股市周二开盘持稳，在圣诞节前交易时间缩短，投资人不愿大举押注，股指在历史收盘高位附近徘徊。

道琼工业指数 盘初上升16.44点，或0.10%，至16,311.05点，标准普尔500指数 上升0.72点，或0.04%，至1,828.71点，Nasdaq指数 攀升2.28点，或0.05%，至4,151.18点。(完)