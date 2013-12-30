美国股市：开盘基本持平，静待美国楼市数据公布

路透纽约12月30日 - 美国股市周一开盘基本持平，预料因假期交投清淡，之前标普500指数录得五个月来表现最好的两周，市场静待美国楼市数据公布。

道琼工业指数 盘初上升17.46点，或0.11%，至16,495.87点，标准普尔500指数 上升0.69点，或0.04%，至1,842.09点，Nasdaq指数 下跌4.219点，或0.1%，至4,152.375点。(完)