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市场报道 | 2013年 12月 31日 星期二 22:42 BJT

美国股市：小幅开高，势将创下1997年来表现最好的一年

路透纽约12月31日 - 美国股市周二开盘小幅上升，此前数据显示房价攀升，令标普500指数可望创下1997年来表现最好的一年，道指势将录得1996年来最佳的年度表现。

道琼工业指数 盘初上升33.07点，或0.2%，至16,537.36点，标准普尔500指数 上升3.15点，或0.17%，至1,844.22点，Nasdaq指数 涨7.04点，或0.17%，至4,161.239点。(完)
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