美国股市: 在昨日收跌后开盘小涨，预计成交清淡

标题新闻：德银因英软退欧前景，将英镑预估从今年底降至1.06美元上调至明年最多降至1.14美元
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路透纽约1月3日 - 美国股市周五开盘小涨，昨日在新年的首个交易日全线走低。
道琼工业指数 盘初上升45.91点，或0.28%，至16,487.26点，标准普尔500指数 上升3.82点，或0.21%，至1,835.8点，Nasdaq指数 攀升5.015点，或0.12%，至4,148.084点。(完)
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全美不动产协会(NAR)周五公布，美国3月成屋销售增长4.4%，年率触及逾十年最高571万户。 接受路透访查的分析师 预估3月成屋销售增长2.5%，年率为560万户。2月成屋销售年率小幅下修至547万户。 当前值 前次值 失业率(%) 4.5 (3月) 4.7 (2月修正值) 非农业就业岗位(万) 增加9.8 (3月) 增加21.9 (2月修正值) 平均时薪(%) +0.2 (3月) +0.3 (2月修正值) 消费者物价指数(CPI)(%) -0.3 (3月)