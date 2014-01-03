美国股市: 在昨日收跌后开盘小涨，预计成交清淡

路透纽约1月3日 - 美国股市周五开盘小涨，昨日在新年的首个交易日全线走低。

道琼工业指数 盘初上升45.91点，或0.28%，至16,487.26点，标准普尔500指数 上升3.82点，或0.21%，至1,835.8点，Nasdaq指数 攀升5.015点，或0.12%，至4,148.084点。(完)