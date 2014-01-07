美国股市: 开盘上涨，之前连跌三日

路透纽约1月7日 - 美国股市周二开盘上涨，在连跌三日后反弹，因美国贸易逆差收窄和德国就业市场数据良好，为市场设下正面基调。

道琼工业指数 盘初上升64.61点，或0.39%，至16,489.71点，标准普尔500指数 上升6.41点，或0.35%，至1,833.18点，Nasdaq指数 攀升15.50点，或0.38%，至4,129.18点。(完)