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市场报道 | 2014年 1月 9日 星期四 22:44 BJT

美国股市：开盘上涨，受助于就业数据和梅西百货节日销售表现

路透纽约1月9日 - 美国股市周四开盘上涨，因美国公布良好的就业数据，以及梅西百货节日销售强劲，提振对零售行业业绩的预期。

道琼工业指数 盘初上涨38.85点，或0.24%，至16,501.59点，标准普尔500指数 涨3.47点，或0.19%，至1,840.96点，Nasdaq指数 上涨13.079点，或0.31%，至4,178.69点。(完)
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