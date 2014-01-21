美国股市：开盘上涨，关注企业业绩

路透纽约1月21日 - 美国股市周二开盘上涨，标普500指数可望结束两日跌势，此前一系列企业公布业绩。

道琼工业指数 盘初上涨45.66点，或0.28%，至16,504.22点。标准普尔500指数 攀升10.4点，或0.57%，至1,849.1点。Nasdaq指数 上升30.095点，或0.72%，至4,227.676点。(完)