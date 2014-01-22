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市场报道 | 2014年 1月 22日 星期三 22:44 BJT

美国股市：开盘变动不大，IBM令道指承压

路透纽约1月22日 - 美国股市周三开盘几无变动，因企业业绩未能为投资人买入股票提供理据，股市在上年大涨幅后迄今未能站稳脚根。

IBM令道指受压，此前公司公布的季度营收连续四个季度不及预期，因需求下降，特别是在中国等成长型市场。

道琼工业指数 盘初下跌21.7点，或0.13%，至16,392.74点。标准普尔500指数 攀升1.57点，或0.09%，至1,845.37点。Nasdaq指数 上升8.714点，或0.21%，至4,234.474点。(完)
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