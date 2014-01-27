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市场报道 | 2014年 1月 27日 星期一 22:37 BJT

美国股市：在上周大跌后小幅开高，关注苹果等重点企业季报

路透纽约1月27日 - 美国股市周一开盘温和反弹，上周录得2012年6月来表现最差的一周，投资人将焦点放在诸如卡特彼勒和苹果等大型企业的业绩。

道琼工业指数 盘初攀升27.3点，或0.17%，至15,906.41点。标准普尔500指数 上扬2.05点，或0.11%，至1,792.34点。Nasdaq指数 上涨5.991点，或0.15%，至4,134.164点。(完)
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