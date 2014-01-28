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市场报道 | 2014年 1月 28日 星期二 22:38 BJT

美国股市：开盘小升，但苹果股价大跌令股市承压

路透纽约1月28日 - 美国股市周二开盘小升，此前标普500指数连跌三日，但市场人气仍然受挫，因12月耐久财订单意外下降，且科技股巨擘苹果的iPhone销售令人失望。

道琼工业指数 盘初攀升54.27点，或0.34%，至15,892.15点。标准普尔500指数 上扬2.94点，或0.17%，至1,784.5点。Nasdaq指数 上涨8.748点，或0.21%，至4,074.861点。(完)
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