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市场报道 | 2014年 1月 30日 星期四 22:48 BJT

美国股市：受数据提振开盘上扬，Facebook公布业绩后股价暴涨

路透纽约1月30日 - 美国股市周四开盘从上日跌势中反弹，此前数据显示家庭支出强劲且出口上升，扶助美国第四季经济成长3.2%。

Facebook 股价暴涨近16%，该公司昨日收盘后公布第四季营收跳涨63%，超过分析师预估，因该公司移动广告营收持续加速增长。。

道琼工业指数 盘初上涨79.89点，或0.51%，至15,818.68点。标准普尔500指数 攀升9.43点，或0.53%，至1,783.63点。Nasdaq指数 上升点47.025点，或1.16%，至4,098.459点。(完)
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