美国股市：受数据提振开盘上扬，Facebook公布业绩后股价暴涨

希腊金融：救助评估谈判重启，总理呼吁国际金主减免债务
路透雅典4月25日 - 希腊总理齐普拉斯(Alexis Tsipras)周二坚持要求债权方就减免债务作出承诺，并称他相信在雅典就停滞已久的救助评估举行的新谈判，将能在5月22日目标期限之前达成协议。
路透纽约1月30日 - 美国股市周四开盘从上日跌势中反弹，此前数据显示家庭支出强劲且出口上升，扶助美国第四季经济成长3.2%。
Facebook 股价暴涨近16%，该公司昨日收盘后公布第四季营收跳涨63%，超过分析师预估，因该公司移动广告营收持续加速增长。。
道琼工业指数 盘初上涨79.89点，或0.51%，至15,818.68点。标准普尔500指数 攀升9.43点，或0.53%，至1,783.63点。Nasdaq指数 上升点47.025点，或1.16%，至4,098.459点。(完)
路透雅典4月25日 - 希腊总理齐普拉斯(Alexis Tsipras)周二坚持要求债权方就减免债务作出承诺，并称他相信在雅典就停滞已久的救助评估举行的新谈判，将能在5月22日目标期限之前达成协议。
路透上海4月26日 - 尽管中国央行公开市场近日连续小幅净投放，但银行间市场周三早 盘资金偏紧局面改善仍有限；部分股份制银行以及城商行和农商行仍有一定融入难度，而月 末前因银行的授信限制，非银机构再度面临结构性供需矛盾。 交易员并指出，虽然近来上午资金面稍显捉襟见肘，但每天至尾盘总会有供给出现，帮 助仍有缺口的机构轧平头寸，表明当前流动性总量尚属够用，预计随着月末压力的逐渐减轻 ，跨月后流动性将趋于缓和。 “还是偏紧，跟昨天比好一点，也不明显，虽然紧，但到了下午3点后还都能平掉。但 大家也不敢说等到下午，肯定早上来了先借起来，”华东一银行交易员称。 她并谈到，公开市场最近虽然每天净投放一些，但几百亿的规模只是象征性的投放，对 流动性实际帮助有限，“央行应该也是看到了最近市场的情况，认为总量是够的，而且预期 跨月后资金会松下来。” 央行公开市场今日进行800亿元人民币逆回购操作，其中七天400亿元，14天、28天期各 200亿元，利率仍持稳在2.45%、2.60%、2.75%。据此计算，今日净投放40
路透上海4月26日 - 继上日情绪短暂性回暖后，中国银行间债市周三早盘现券收益率及利率互换均继续震荡上行，而临近中午，随着三年期国债招标结果出炉，中标利率远超预测均值，投标倍数偏低，显示需求超预期遇冷，国债期货亦由升转跌，机构后市整体心态仍谨慎偏空。