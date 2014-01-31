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市场报道 | 2014年 1月 31日 星期五 22:40 BJT

美国股市：开盘下跌，因仍担忧新兴市场且欧元区通胀弱于预期

路透纽约1月31日 - 美国股市周五开盘下滑，1月势将成为2013年8月来首次月度下跌，因欧元区通胀数据弱于预期，且持续担忧新兴市场震荡。

道琼工业指数 盘初下跌150.73点，或0.95%，至15,697.88点。标准普尔500指数 跌13.29点，或0.74%，至1,780.90点。Nasdaq指数 下滑52.74点，或1.28%，至4,070.38点。(完)
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