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市场报道 | 2014年 2月 5日 星期三 22:37 BJT

美国股市：开盘下跌，此前ADP数据弱于预期

路透纽约2月5日 - 美国股市周三开盘下跌，此前民间部门就业报告弱于预期，但投资人也在等待将出炉的服务业数据。

道琼工业指数 盘初下跌31.79点，或0.21%，至15,413.45点。标准普尔500指数 下滑5.30点，或0.30%，至1,749.90点。Nasdaq指数 跌17.33点，或0.43%，至4,014.19点。(完)
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