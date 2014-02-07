美国股市：开盘上涨，尽管非农就业岗位增幅低于预期

南非汇市：兰特持稳，发达市场货币重受青睐令兰特近期升势止步
路透4月21日 - 南非兰特兑美元周五持稳，发达市场货币重受青睐令兰特近期触及三周高位的升势止步。 1530GMT，兰特兑美元持平，报13.1500兰特，同昨日纽约收盘水准一致。 周四，兰特触及三周高位13.1175兰特，因投资人渴求收益。 在本周末法国大选前，投资人表现谨慎，风险意愿迟滞带动美元重获青睐。(完) (编译 李军; 审校 母红)
路透纽约2月7日 - 美国股市周五开盘上涨，尽管数据显示1月非农就业岗位增幅低于预期，且12月数据仅小幅上修。
道琼工业指数 盘初上升47.58点，或0.30%，至15,676.11点。标准普尔500指数 攀升8.56点，或0.48%，至1,781.99点。Nasdaq指数 涨27.30点，或0.67%，至4,084.42点。(完)
路透4月21日 - 南非兰特兑美元周五持稳，发达市场货币重受青睐令兰特近期触及三周高位的升势止步。 1530GMT，兰特兑美元持平，报13.1500兰特，同昨日纽约收盘水准一致。 周四，兰特触及三周高位13.1175兰特，因投资人渴求收益。 在本周末法国大选前，投资人表现谨慎，风险意愿迟滞带动美元重获青睐。(完) (编译 李军; 审校 母红)
路透伦敦4月21日 - 英镑兑美元周五下滑，此前英国公布的零售销售数据逊于预期，但本周仍势将创11月来最大周度升幅，受助于本周英国首相特蕾莎梅决定要求提前举行大选。
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