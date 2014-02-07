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市场报道 | 2014年 2月 7日 星期五 22:41 BJT

美国股市：开盘上涨，尽管非农就业岗位增幅低于预期

路透纽约2月7日 - 美国股市周五开盘上涨，尽管数据显示1月非农就业岗位增幅低于预期，且12月数据仅小幅上修。

道琼工业指数 盘初上升47.58点，或0.30%，至15,676.11点。标准普尔500指数 攀升8.56点，或0.48%，至1,781.99点。Nasdaq指数 涨27.30点，或0.67%，至4,084.42点。(完)
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