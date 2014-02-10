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市场报道 | 2014年 2月 10日 星期一 22:42 BJT

美国股市：开盘下滑，此前两日连涨

路透纽约2月10日 - 美国股市周一开盘小幅下跌，此前标普500指数录得四个月来表现最好的两日连涨，且投资人静待美国联邦储备理事会(美联储/FED)主席叶伦周二首次在国会进行证词陈述。

道琼工业指数 盘初上升25.3点，或0.16%，至15,768.78点。标准普尔500指数 跌2.34点，或0.13%，至1,794.68点。Nasdaq指数 涨0.502点，或0.01%，至4,126.363点。(完)
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