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市场报道 | 2014年 2月 12日 星期三 22:38 BJT

美国股市：微幅开高，此前连涨四天

路透纽约2月12日 - 美国股市周三微幅开高，此前连涨四天，标普500指数距离纪录高位只有咫尺之遥。

道琼工业指数 盘初上升3.69点，或0.02%，至15,998.46点。标准普尔500指数 涨1.69点，或0.09%，至1,821.44点。Nasdaq指数 上涨9.508点，或0.23%，至4,200.553点。(完)
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