美国股市：开平盘，标普500指数可望录得两周连涨

《香港报摘》--经济日报4月20日
--上车盘买少见少，全港尺价低于1万港元的放盘住宅单位仅3,841个，按月减15%，九龙区仅73个急跌三成；连楼价落后大市的深井浪翠园，尺价已升穿1万港元关口，上车更困难。
路透纽约2月14日 - 美国股市周五开盘几无变动，市场静待消费者信心数据出炉，标普500指数可望录得今年来首次两周连涨。
道琼工业指数 盘初下跌16.49点，或0.1%，至16,011.1点。标准普尔500指数 下滑0.68点，或0.04%，至1,829.15点。Nasdaq指数 下挫3.475点，或0.08%，至4,237.197点。(完)
--上车盘买少见少，全港尺价低于1万港元的放盘住宅单位仅3,841个，按月减15%，九龙区仅73个急跌三成；连楼价落后大市的深井浪翠园，尺价已升穿1万港元关口，上车更困难。
路透香港4月20日 - 中国房地产商--雅居乐地产周四公布，拟斥资9亿美元增持在中国海南省的旅游地产项目30%权益，若收购落实，公司将全资拥有该项目。
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