美国股市：开平盘，标普500指数可望录得两周连涨

路透纽约2月14日 - 美国股市周五开盘几无变动，市场静待消费者信心数据出炉，标普500指数可望录得今年来首次两周连涨。

道琼工业指数 盘初下跌16.49点，或0.1%，至16,011.1点。标准普尔500指数 下滑0.68点，或0.04%，至1,829.15点。Nasdaq指数 下挫3.475点，或0.08%，至4,237.197点。(完)