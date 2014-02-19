美国股市：开盘小跌，静待美联储公布会议记录

美股业绩：福特汽车第一季净利16亿美元超预期，重申2017年获利预测
第一季福特获利下降，因成本和投资增加，以及汽车销量略微下滑。该公司在3月底警告投资者，支出增加而销售量下滑将影响第一季获利。
路透纽约2月19日 - 美国股市周三开盘小跌，在美国联邦储备理事会(美联储/FED)公布最新政策会议记录前，投资人持谨慎态度，他们对疲弱的楼市数据没有作反应。
道琼工业指数 盘初下跌18.14点，或0.11%，至16,112.26点。标准普尔500指数 小跌3.43点，或0.19%，至1,837.33点。Nasdaq指数 下滑8.633点，或0.2%，至4,264.15点。(完)
第一季福特获利下降，因成本和投资增加，以及汽车销量略微下滑。该公司在3月底警告投资者，支出增加而销售量下滑将影响第一季获利。
国家 时间 较前月(季)(%) 上月(季)(% 较上年同期(% ) ) 国内生产总值(GDP) 欧元区 第四季 +0.4 r +0.4 r +1.7 r 英国 第四季 +0.7 f +0.6 r +1.9 f 德国 第四季 +0.4 f +0.1 f +1.2 f 法国 第四季 +0.4 f +0.2 r -- 意大利 第四季 0.2 f
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