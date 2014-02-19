美国股市：开盘小跌，静待美联储公布会议记录

路透纽约2月19日 - 美国股市周三开盘小跌，在美国联邦储备理事会(美联储/FED)公布最新政策会议记录前，投资人持谨慎态度，他们对疲弱的楼市数据没有作反应。

道琼工业指数 盘初下跌18.14点，或0.11%，至16,112.26点。标准普尔500指数 小跌3.43点，或0.19%，至1,837.33点。Nasdaq指数 下滑8.633点，或0.2%，至4,264.15点。(完)