美国股市：开盘小涨，因美国Markit制造业PMI数据强劲

路透纽约2月20日 - 美国股市周四开盘温和上涨，此前一行业报告显示美国2月制造业活动增长速度为约四年来最快，和稍早报告显示中国制造业活动下降形成对比。

道琼工业指数 盘初升30.57点，或0.19%，至16,071.13点。标准普尔500指数 攀升4.19点，或0.23%，至1,832.94点。Nasdaq指数 涨11.55点，或0.27%，至4,249.503点。(完)