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市场报道 | 2014年 2月 21日 星期五 22:39 BJT

美国股市：开高，因科技股上涨

路透纽约2月21日 - 美国股市周五开高，标普500指数势将连续第三周上涨，受一些科技企业业绩强劲提振。

道琼工业指数 盘初升2.53点，或0.02%，至16,135.76点。标准普尔500指数 攀升1.39点，或0.08%，至1,841.17点。Nasdaq指数 涨11.667点，或0.27%，至4,279.211点。(完)
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