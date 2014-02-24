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市场报道 | 2014年 2月 24日 星期一 22:50 BJT

美国股市：小幅开高，标普500指数面临技术阻力

路透纽约2月24日 - 美国股市周一小幅开高，由能源股和医疗保健股领升，标普500指数面临上月所创的纪录高位的技术阻力。

道琼工业指数 盘初升47.2点，或0.29%，至16,150.5点。标准普尔500指数 攀升5.77点，或0.31%，至1,842.02点。Nasdaq指数 涨14.706点，或0.34%，至4,278.116点。

标普500指数在1,850区域面临技术阻力，该水准接近其1月15日创下的纪录最高收位和日内高位。(完)
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