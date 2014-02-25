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市场报道 | 2014年 2月 25日 星期二 22:44 BJT

美国股市：微幅开高，因消费股上涨且房价数据优于预期

路透纽约2月25日 - 美国股市周二微幅开高，上日标普500指数迫近纪录高位，家得宝和梅西百货上涨以及美国房价升幅优于预期，均提振美股攀升。

道琼工业指数 盘初升11.69点，或0.07%，至16,218.83点。标准普尔500指数 小跌0.17点，或0.01%，至1,847.44点。Nasdaq指数 涨2.453点，或0.06%，至4,295.421点。(完)
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