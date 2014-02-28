美国股市：开盘基本持平，之前GDP数据被下修

路透纽约2月28日 - 美国股市周五开盘基本持平，标普500指数从纪录收盘高位回落，之前美国政府将第四季国内生产总值(GDP)环比年率修正为成长2.4%，预估为增长2.5%，前值为增长3.2%。

道琼工业指数 盘初跌9.38点，或0.06%，至16,263.27点，标准普尔500指数 小涨1点，或0.05%，至1,855.29点，Nasdaq指数 升8.221点，或0.19%，至4,327.154点。(完)