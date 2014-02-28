美国股市：开盘基本持平，之前GDP数据被下修

中国经济：推动国有资本向产业链价值链中高端和新兴产业集中--总理
路透北京4月28日 - 中国国务院总理李克强近日称，振兴实体经济必须加快新旧动能转换、走转型升级之路，央企要当好排头兵，紧扣国家重大战略需求和推进“中国制造2025”，优化资源配置，推动国有资本向产业链价值链中高端和新兴产业集中。
路透纽约2月28日 - 美国股市周五开盘基本持平，标普500指数从纪录收盘高位回落，之前美国政府将第四季国内生产总值(GDP)环比年率修正为成长2.4%，预估为增长2.5%，前值为增长3.2%。
道琼工业指数 盘初跌9.38点，或0.06%，至16,263.27点，标准普尔500指数 小涨1点，或0.05%，至1,855.29点，Nasdaq指数 升8.221点，或0.19%，至4,327.154点。(完)
路透北京4月28日 - 中国国务院总理李克强近日称，振兴实体经济必须加快新旧动能转换、走转型升级之路，央企要当好排头兵，紧扣国家重大战略需求和推进“中国制造2025”，优化资源配置，推动国有资本向产业链价值链中高端和新兴产业集中。
路透伦敦4月28日 - 美银美林分析师周五称，英镑今明两年的走贬幅度将远不及最初预测，原因在于英国首相特雷莎梅要求在6月8日举行大选“扭转局势”。
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