美国股市：开盘走低，因乌克兰紧张局势升级

路透纽约3月3日 - 美国股市周一开盘走低，跟随其他风险资产跌势，因在俄罗斯总统普京宣布有权对乌克兰出兵后，两国均在为开战作准备。

道琼工业指数 盘初下跌106.22点，或0.65%，至16,215.49点，标准普尔500指数 回落13点，或0.7%，至1,846.45点，Nasdaq指数 下挫50.86点，或1.18%，至4,257.259点。(完)