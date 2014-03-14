美国股市：开盘几无变动，乌克兰危机仍令投资者不安

路透纽约3月14日 - 美国股市周五开盘几无变动，乌克兰危机仍令投资者不安。上日标普500指数创下2月初以来最大跌幅。

道琼工业指数 上涨6.19点，或0.04%，至16,115.08；标普500指数 跌0.78点，或0.04%，至1,845.56点；Nasdaq指数 跌3.971点，或0.09%, 报4,256.449。(完)