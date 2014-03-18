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市场报道 | 2014年 3月 18日 星期二 21:40 BJT

美国股市：开盘上涨，普京讲话缓解乌克兰危机升级的担忧

路透纽约3月18日 - 美国股市周二开盘温和走高，此前俄罗斯总统普京的讲话缓解了乌克兰危机可能进一步升级的担忧。

道琼工业指数 上涨35.32点，或0.22%至16,282.54点；标普500指数 上涨3.28点，或0.18%，至1,862.11点；Nasdaq指数 上涨6.769点，或0.16%至4,286.717。(完)
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