美国股市：开盘微跌，投资者仍在消化美国加息的不确定性

路透纽约3月20日 - 美国股市周四开盘下跌，投资者继续消化美国联邦储备理事会(美联储/FED)主席叶伦的讲话。她的言论提升了美国早于市场预期加息的臆测。

道琼工业指数 下跌21.57点，或0.13%，至16,200.6点；标普500指数 跌1.46点，或0.08%，至1,859.31点；Nasdaq指数 跌3.35点，或0.08%，至4,304.252。(完)