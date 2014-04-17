美国股市：开盘近持平，大银行强劲业绩抵消科技股业绩疲弱的影响

路透纽约4月17日 - 美国股市周四开盘近持平，高盛、摩根士丹利和通用电气等公司公布的业绩强劲，抵消了谷歌和IBM业绩疲弱的影响。前三个交易日美股均上涨。

道琼工业指数 开盘下跌24.66点，或0.15%至16,400.19；标普500指数 跌1.54点，或0.08%，至1,860.77点。Nasdaq指数 下跌13.557点，或0.33%，至4,072.668。(完)