美国股市：开盘近持平，但能源股下跌

路透纽约9月15日 - 美国股市周一开盘近持平，交易员考虑到原油价格下跌的影响，能源股下滑但零售和其他消费类股看多。

道琼工业指数 涨6.29点或0.04%，报16,993.8，标准普尔500指数 跌0.26点或0.01%，报1,985.28，Nasdaq综合股价指数 跌0.84点或0.02%，报4,566.76。(完)