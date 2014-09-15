美国股市：开盘近持平，但能源股下跌

英国经济：英国人对楼市的预期依然低迷--Halifax
路透伦敦4月21日 - 抵押贷款机构Halifax周五公布的调查显示，去年英国退欧公投之后，英国人对未来一年的房价预期保持疲弱。
路透纽约9月15日 - 美国股市周一开盘近持平，交易员考虑到原油价格下跌的影响，能源股下滑但零售和其他消费类股看多。
道琼工业指数 涨6.29点或0.04%，报16,993.8，标准普尔500指数 跌0.26点或0.01%，报1,985.28，Nasdaq综合股价指数 跌0.84点或0.02%，报4,566.76。(完)
路透伦敦4月21日 - 抵押贷款机构Halifax周五公布的调查显示，去年英国退欧公投之后，英国人对未来一年的房价预期保持疲弱。
(新增3月FDI美元数据) 以下为中国已公布的经济指标，点选代码可提取更多内容。 1.实际国内生产总值(GDP)增长(%) 季度 17年一季 16年四季 三季 二季 一季 15年四季 三季 二季 一季 14年四季 三季 *二季 *一季 *13年四 三季 *二季 *一季 季 同比 6.9 6.8 6.7 6.7 6.7 6.8 6.9 7.0 7.0 7.2 7.1 7.5 7.4 7.7 7.9 7.6 7.9 环比 1.3 1.7 1.8 1.9 1.3 1.5 1.8
路透首尔4月21日 - 据韩国财经网站Money Today报导，韩国乐天集团计划将包括乐天购物在内的四个业务部门并入一个控股公司，以解决交叉持股问题。