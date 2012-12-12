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市场报道 | 2012年 12月 12日 星期三 22:38 BJT

美国股市:开高,因预期美联储将公布新一轮刺激举措

路透纽约12月12日 - 美国股市周三开盘上涨,之前五天连升,因投资人预期美国联邦储备理事会(美联储,FED)在结束为期两天的货币政策会议时将公布新一轮刺激举措支持经济.

道琼工业指数 盘初上升25.24点,或0.19%,至13,273.68点,标准普尔500指数 上升3.72点,或0.26%,至1,431.56点,Nasdaq指数 攀升9.97点,或0.33%,至3,032.27点.(完)

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