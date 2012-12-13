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市场报道 | 2012年 12月 13日 星期四 22:42 BJT

美国股市: 开盘小跌,受累于财政悬崖忧虑

路透纽约12月13日 - 美国股市周四开盘小跌,之前公布的数据显示,上周初请失业金人口大幅减少,但在美国财政悬崖磋商正在进行之际,投资者对大举押注持谨慎态度.

道琼工业指数 盘初小跌11.60点,或0.09%,至13,233.85点,标准普尔500指数 微挫1.25点,或0.09%,至1,427.23点,Nasdaq指数 回落3.16点,或0.10%,至3,010.65点.(完)

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