美国股市:开盘小涨,科技股上扬

路透纽约12月19日 - 美国股市周三小幅上涨,民主和共和两党在预算 磋商中提出的建议显示有望达成协议,另外,在甲骨文 公布强劲业 绩后科技股跳涨. 道琼工业指数 盘初上升1.19点,或0.01%,至13,352.15点,标准 普尔500指数 涨0.61点,或0.04%,至1,447.40点,Nasdaq指数 上扬5.87点,或0.19%,至3,060.40点.(完) 查阅相关新闻或页面,请点选 下列代码连结 美国股市 标准普尔主要分 <0#.GSPMA 类指数 JOR> 美股一周展 纽约证交所最活 望 跃个股 美股盘前/盘 [XHR/USCN Nasdaq最活跃个 后 ] 股 美股ADR收盘 纽约证交所涨幅 报导 居前个股 美股业绩公 [US/RESFC 纽约证交所跌幅 布日程 N] 居前个股 股市新闻 Nasdaq涨幅居前 个股 美股盘中英 [STXNEWS/ Nasdaq跌幅居前 文报导 US] 个股 中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表 欧洲股市报 日本股市报导 导 香港股市报 中国股市报导 导 澳洲股市报 台湾股市报导 导 韩国股市报 东南亚股市报导 导 英股富时指 德股DAX指数 数 法股CAC-40 指数 (编译 利棣儿; 审校 母红)