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市场报道 | 2012年 12月 19日 星期三 22:43 BJT

美国股市:开盘小涨,科技股上扬

路透纽约12月19日 - 美国股市周三小幅上涨,民主和共和两党在预算
磋商中提出的建议显示有望达成协议,另外,在甲骨文 公布强劲业
绩后科技股跳涨.
    
     道琼工业指数 盘初上升1.19点,或0.01%,至13,352.15点,标准
普尔500指数 涨0.61点,或0.04%,至1,447.40点,Nasdaq指数 
上扬5.87点,或0.19%,至3,060.40点.(完)
      
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 美国股市                   标准普尔主要分   <0#.GSPMA
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 美股一周展                 纽约证交所最活            
 望                         跃个股           
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 美股ADR收盘                纽约证交所涨幅            
 报导                       居前个股         
 美股业绩公   [US/RESFC     纽约证交所跌幅            
 布日程              N]     居前个股         
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                            个股             
 美股盘中英   [STXNEWS/     Nasdaq跌幅居前            
 文报导             US]     个股             
 中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表           
 欧洲股市报                 日本股市报导              
 导                                          
 香港股市报                 中国股市报导              
 导                                          
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 韩国股市报                 东南亚股市报导            
 导                                          
 英股富时指                 德股DAX指数               
 数                                          
 法股CAC-40                                           
 指数                                        
 
 (编译 利棣儿; 审校 母红)

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