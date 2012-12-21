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市场报道 | 2012年 12月 21日 星期五 22:43 BJT

美国股市:开跌,受财政悬崖谈判拖累

路透纽约12月21日 - 美国股市周五开盘下跌,此前共和党提出的避免
"财政悬崖"的提案未能通过,打消了人们对美国将很快达成协议的期待.
    
    道琼工业指数 盘初下跌100.81点,或0.76%,至13,210.91点.标
准普尔500指数 跌12.15点,或0.84%,至1,431.54点,Nasdaq指数<.IX
IC>下滑53.78点,或1.76%,至2,996.60点.(完)

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