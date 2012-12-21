美国股市:开跌,受财政悬崖谈判拖累

中国金融：稳住人民币汇率没有问题，最不利冲击已过去--专家
路透北京3月5日 - 中国社会科学院原副院长李扬周日表示，中国稳住人民币汇率没有问题，最不利的冲击已经过去；他并认为，今年12%的M2（广义货币供应量）增速目标比较稳定，货币政策没有什么特别的举措，表明经济正在平稳发展。
路透纽约12月21日 - 美国股市周五开盘下跌,此前共和党提出的避免 "财政悬崖"的提案未能通过,打消了人们对美国将很快达成协议的期待. 道琼工业指数 盘初下跌100.81点,或0.76%,至13,210.91点.标 准普尔500指数 跌12.15点,或0.84%,至1,431.54点,Nasdaq指数<.IX IC>下滑53.78点,或1.76%,至2,996.60点.(完)
路透北京3月5日 - 中国社会科学院原副院长李扬周日表示，中国稳住人民币汇率没有问题，最不利的冲击已经过去；他并认为，今年12%的M2（广义货币供应量）增速目标比较稳定，货币政策没有什么特别的举措，表明经济正在平稳发展。
路透北京3月5日 - 中国国家发展和改革委员会主任何立峰周日表示，中国经济总量现在大概占全球经济总量的15%左右，经济增量占全球经济增量将近33%。
路透3月5日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币3月3日(周五)走势纵览。