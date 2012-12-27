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市场报道 | 2012年 12月 27日 星期四 22:43 BJT

美国股市:开平盘,市场关注"财政悬崖"谈判

路透纽约12月27日 - 美国股市周四开盘持平,美国总统奥巴马返回华盛顿重启谈判,试图在最后时刻达成
协议,以避免一系列增税减支举措下周生效.
    
    道琼工业指数 下跌1.30点,或0.01%,至13,113.29点.标准普尔500指数 跌0.54点,或0.04%,至1
,419.29点,Nasdaq指数 下滑2.35点,或0.08%,至2,987.81点.(完)

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