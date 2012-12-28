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市场报道 | 2012年 12月 28日 星期五 22:46 BJT

美国股市:开跌,总统奥巴马与国会领导人计划为达成协议做最后努力

路透纽约12月28日 - 美国股市周五开盘下跌,美国总统奥巴马和国会领导人计划为达成预算协议做最后的
努力,以避免该国跌落"财政悬崖".
    
    道琼工业指数 跌76.30点,或0.58%,至13,020.01点.标准普尔500指数 跌8.93点,或0.63%,至1,
409.17点,Nasdaq指数 下滑19.94点,或0.67%,至2,965.97点.(完)

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