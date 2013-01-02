美国股市: 开盘攀升,因美国达成预算协议

路透纽约1月2日 - 美国股市周三在2013年首个交易日开盘急升,此前美国政界人士达成协议,避开可能损及美国经济增长的大规模增税及减支举措.

道琼工业指数 盘初急升149.41点,或1.14%,至13,253.55点,标准普尔500指数 上扬19.17点,或1.34%,至1,445.36点,Nasdaq指数 升74.47点,或2.47%,至3,093.98点.

周三为Nasdaq指数自去年6月30日来开盘表现最好的一天.(完)