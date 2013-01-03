美国股市:开盘小幅走低,投资者在昨日大涨后锁定获利

路透纽约1月3日 - 美国股市周四开盘小幅走低,因投资者在昨日大涨后锁定获利.

周三的涨势受助于美国国会达成了避免财政悬崖的协议.

道琼工业指数 盘初小跌10.83点,或0.08%,至13,401.72点,标准普尔500指数 跌1.51点,或0.10%,至1,460.91点,Nasdaq指数 回落4.95点,或0.16%,至3,107.31点.(完)