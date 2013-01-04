美国股市: 开盘小幅上涨,此前公布非农就业数据

路透纽约1月4日 - 美国股市周五开盘小幅上涨,此前关键的12月美国非农就业报告显示岗位增加速度略为缓慢,但报告显示出劳工市场复苏自2007-09年经济衰退以来累积了一些动能的迹象.

尽管数据显示乏善足陈的经济增长未能拉低居高不下的失业率,但数据缓和了对美国联邦储备理事会(美联储,FED)将结束其高度刺激经济的货币政策的忧虑.

道琼工业指数 盘初小升17.12点,或0.13%,至13,408.48点,标准普尔500指数 升1.49点,或0.10%,至1,460.86点,Nasdaq指数 小升0.75点,或0.02%,至3,101.32点.(完)