美国股市: 开盘下跌,标普500指数周五收在五年高位后盘整

美国热股：必和必拓拒绝维权投资者的改革建议，盘初跌近3%
路透4月12日 - 全球最大矿商必和必拓以弊大于利为理由，拒绝了维权投资者Elliott Advisors提出的计划。该计划要求取消公司双重结构，剥离石油业务并向投资者返还更多现金。
路透纽约1月7日 - 美国股市周一开盘下跌,因在周五标普500指数收在五年高位后,及本周将迎来企业季报前,股市出现盘整.
道琼工业指数 盘初小跌13.37点,或0.01%,至13,421.84点,标准普尔500指数 下滑3.77点,或0.26%,至1,462.70点,Nasdaq指数 小跌12.13点,或0.39%,至3,089.53点.(完)
路透4月12日 - 全球最大矿商必和必拓以弊大于利为理由，拒绝了维权投资者Elliott Advisors提出的计划。该计划要求取消公司双重结构，剥离石油业务并向投资者返还更多现金。
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路透东京4月12日 - 一位知情人士称，博通(Broadcom)向东芝旗下芯片部门提出约2.5万亿日圆(230亿美元)的收购报价，为约10家参与第一轮竞购企业中的最高报价。