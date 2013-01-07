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市场报道 | 2013年 1月 7日 星期一 22:41 BJT

美国股市: 开盘下跌,标普500指数周五收在五年高位后盘整

路透纽约1月7日 - 美国股市周一开盘下跌,因在周五标普500指数收在五年高位后,及本周将迎来企业季报前,股市出现盘整.

道琼工业指数 盘初小跌13.37点,或0.01%,至13,421.84点,标准普尔500指数 下滑3.77点,或0.26%,至1,462.70点,Nasdaq指数 小跌12.13点,或0.39%,至3,089.53点.(完)
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